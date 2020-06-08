Названо головних розповсюджувачів коронавірусу



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Вчені проаналізували понад тисячу випадків зараження коронавірусом в Гонконзі з кінця січня по кінець квітня

80 відсотків випадків зараження Covid-19 відбувається з вини 20 відсотків носіїв

Основним способом поширення коронавірусної інфекції названі суперрозповсюджувачі – заражені, які передали Covid-19 великій кількості людей. Про це пише Business Insider.

Гонконгські вчені вивчили ситуацію з поширенням інфекції і зробили висновок, що 70 відсотків заражених взагалі не передають інфекцію. При цьому 80 відсотків випадків зараження відбувається з вини 20 відсотків носіїв. За словами фахівців, вони стали головними розповсюджувачами інфекції.

«Суперросповсюджувачі з’являються частіше, ніж ми очікували, і тепер це не можна вважати випадковістю. Частота суперрозповсюдження виходить за межі того, що ми могли уявити, – заявив співавтор дослідження Бен Коулінг. – Якщо ми зможемо зупинити суперрозповсюдження, це піде на користь всім людям».

Вчені проаналізували понад тисячу випадків зараження коронавірусом в Гонконзі з кінця січня по кінець квітня. З них близько 350 виникло в результаті поширення представниками однієї групи, а інші були ввезені з-за кордону. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано шість випадків суперрозповсюдження, які вплинули на більш ніж половину випадків зараження всередині спільнот.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 8 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 110 513 осіб, Великій Британії – 40 625, Бразилії – 36 455, Італії – 33 899, Франції – 29 158 та Іспанії – 27 136. У Китаї загалом – 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).

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