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    Аналітики спрогнозували обвал ринку житла на популярному курорті

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    Відновлення місцевого ринку нерухомості експерти очікують через рік-два - Аналітики спрогнозували обвал ринку житла на популярному курорті
    Відновлення місцевого ринку нерухомості експерти очікують через рік-два

    На місцевий ринок житла, добробут якого багато в чому залежить від іноземних покупців, негативно вплинула пандемія коронавірусу

    За підсумками 2020 року продажі нерухомості в Марбельї - іспанському місті-курорті, можуть обвалитися на 30%. Про це повідомляє EuroWeekly News.

    Як зазначають аналітики, на місцевий ринок житла, добробут якого багато в чому залежить від іноземних покупців, негативно вплинула пандемія коронавірусу.

    За даними ріелторського агентства Panorama Properties, приїжджі укладають близько 80% угод з дорогими об'єктами в Марбельї.

    Відновлення місцевого ринку нерухомості експерти очікують через рік або два роки. Вони прогнозують, що іноземні інвестори почнуть повертатися до Марбельї вже через кілька місяців.

    Раніше, у травні, всій Європі передрекли масштабне падіння цін на житло. За підсумками 2020 року ціни на нерухомість в Іспанії, Ірландії, Італії та Великій Британії можуть знизитися на 3-3,5%. У Португалії падіння складе 2,5%, в Бельгії, Франції і Німеччини - 1,2-1,4%.

    Винятком стане Швейцарія, де навіть в 2020-м, не зважаючи на пандемію коронавірусу, нерухомість може подорожчати на 0,5%.

    Як повідомлялось, станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб. У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27462
    • Хворіють
      14470
    • Одужали
      12195
    • Померли
      797


    Зазначимо, усього в Україні за добу зафіксовано 463 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 в Україні − 27 462.

    нерухомість Швейцарія ринок туризм ціни Іспанія житло коронавірус
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