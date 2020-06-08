Аналітики спрогнозували обвал ринку житла на популярному курорті



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Відновлення місцевого ринку нерухомості експерти очікують через рік-два

На місцевий ринок житла, добробут якого багато в чому залежить від іноземних покупців, негативно вплинула пандемія коронавірусу

За підсумками 2020 року продажі нерухомості в Марбельї - іспанському місті-курорті, можуть обвалитися на 30%. Про це повідомляє EuroWeekly News.

Як зазначають аналітики, на місцевий ринок житла, добробут якого багато в чому залежить від іноземних покупців, негативно вплинула пандемія коронавірусу.

За даними ріелторського агентства Panorama Properties, приїжджі укладають близько 80% угод з дорогими об'єктами в Марбельї.

Відновлення місцевого ринку нерухомості експерти очікують через рік або два роки. Вони прогнозують, що іноземні інвестори почнуть повертатися до Марбельї вже через кілька місяців.

Раніше, у травні, всій Європі передрекли масштабне падіння цін на житло. За підсумками 2020 року ціни на нерухомість в Іспанії, Ірландії, Італії та Великій Британії можуть знизитися на 3-3,5%. У Португалії падіння складе 2,5%, в Бельгії, Франції і Німеччини - 1,2-1,4%.

Винятком стане Швейцарія, де навіть в 2020-м, не зважаючи на пандемію коронавірусу, нерухомість може подорожчати на 0,5%.

Як повідомлялось, станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб. У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

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Зазначимо, усього в Україні за добу зафіксовано 463 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 в Україні − 27 462.