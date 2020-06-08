За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 72 мешканців Києва



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Серед тих, що захворіли, - шестеро медиків

Ще в 72 мешканців Києва підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Серед них - шість медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.



На сьогодні в столиці вже 3490 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.



Захворіли:

43 жінки віком від 23 до 84 рокiв

2 дівчинки, яким 1 і 9 років та 2 хлопчики віком 8 місяців та 10 років.￼

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 14. Деснянському та Оболонському - по 10. У Шевченківському - 9 випадків.

Нагадаємо, 7 червня кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 43 людини. Померли двоє хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

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Зазначимо, усього в Україні за добу зафіксовано 463 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 в Україні − 27 462.