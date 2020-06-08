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    За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 72 мешканців Києва

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    За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 72 мешканців Києва

    Серед тих, що захворіли, - шестеро медиків

    Ще в 72 мешканців Києва підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Серед них - шість медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

    На сьогодні в столиці вже 3490 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

    Захворіли:

    • 43 жінки віком від 23 до 84 рокiв
    • 2 дівчинки, яким 1 і 9 років та 2 хлопчики віком 8 місяців та 10 років.￼

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 14. Деснянському та Оболонському - по 10. У Шевченківському - 9 випадків.

    Нагадаємо, 7 червня кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 43 людини. Померли двоє хворих.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27462
    • Хворіють
      14470
    • Одужали
      12195
    • Померли
      797


    Зазначимо, усього в Україні за добу зафіксовано 463 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 в Україні − 27 462.

    Віталій Кличко Київ коронавірус
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