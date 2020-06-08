Китай повідомляє про лише чотири завезені випадки коронавірусу



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Серед нових завезених випадків три було виявлено у провінції Сичуань і один у Шанхаї

Серед усіх прибулих до континентальної частини Китаю пацієнтів із Covid-19, 1 717 вилікувались і виписалися з лікарень

За минулу добу у континентальній частині Китаю зафіксували чотири нові завезені випадки зараження Covid-19, у результаті їхня загальна кількість зросла до 1780.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР.

«Серед нових завезених випадків три було виявлено у провінції Сичуань і один у Шанхаї, де того ж дня також був зареєстрований один пацієнт із підозрою на зараження Covid-19, який прибув з-за кордону», – йдеться у повідомленні.

Наразі серед усіх прибулих до континентальної частини Китаю пацієнтів із Covid-19, 1717 вилікувались і виписалися з лікарень. На лікуванні залишаються 63 особи.

Летальних випадків серед даної групи пацієнтів зафіксовано не було.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 8 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 110 513 осіб, Великій Британії – 40 625, Бразилії – 36 455, Італії – 33 899, Франції – 29 158 та Іспанії – 27 136. У Китаї загалом – 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).