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    Трамп оголосив про створення вакцини від коронавірусу

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    <p>У США вісім компаній розробляють вакцину від коронавірусу</p> - Трамп оголосив про створення вакцини від коронавірусу

    У США вісім компаній розробляють вакцину від коронавірусу

    Попереду клінічні випробування

    Вакцина від коронавірусу створена в США і готова до випробувань на пацієнтах.

    Про це в п'ятницю, 5 червня, заявив президент США Дональд Трамп на пресконференції, повідомляє CNBC.

    «Величезний успіх досягнутий щодо вакцин. У нас є понад два мільйона вакцин, готових до відправки в тому випадку, якщо вони пройдуть перевірку на безпеку», - сказав він.

    За словами Трампа, до восьми компаній у США займаються розробкою вакцин і ліків від коронавірусу.

    «По суті ми готові діяти в тому, що стосується питань транспортування і логістики. Щодо ліків у нас все чудово», - заявив глава Білого дому.

    Водночас радник Білого дому з питань охорони здоров'я доктор Ентоні Фаучі, який бере участь у виробництві американських вакцин, відмовився коментувати слова президента, заявивши: «Я не чув, щоб він говорив це».

    Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

    У п'ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.

    До слова, чотири країни ЄС об'єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

    Як відомо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

    Між іншим, у МОЗ заявили, що  Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    Також імунолог назвав небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

    Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.

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