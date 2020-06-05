Трамп оголосив про створення вакцини від коронавірусу



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У США вісім компаній розробляють вакцину від коронавірусу

Попереду клінічні випробування

Вакцина від коронавірусу створена в США і готова до випробувань на пацієнтах.

Про це в п'ятницю, 5 червня, заявив президент США Дональд Трамп на пресконференції, повідомляє CNBC.

«Величезний успіх досягнутий щодо вакцин. У нас є понад два мільйона вакцин, готових до відправки в тому випадку, якщо вони пройдуть перевірку на безпеку», - сказав він.

За словами Трампа, до восьми компаній у США займаються розробкою вакцин і ліків від коронавірусу.

«По суті ми готові діяти в тому, що стосується питань транспортування і логістики. Щодо ліків у нас все чудово», - заявив глава Білого дому.

Водночас радник Білого дому з питань охорони здоров'я доктор Ентоні Фаучі, який бере участь у виробництві американських вакцин, відмовився коментувати слова президента, заявивши: «Я не чув, щоб він говорив це».

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

У п'ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.

До слова, чотири країни ЄС об'єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

Як відомо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

Між іншим, у МОЗ заявили, що Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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Також імунолог назвав небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.