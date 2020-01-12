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    У світі

    Названо місто з найбруднішим повітрям в світі

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    Названо місто з найбруднішим повітрям в світі

    Жителям рекомендовано не відкривати вікна і носити на вулиці захисні маски

    Столиця Боснії та Герцеговини Сараєво стала містом з найбруднішим повітрям в світі, випередивши в Міжнародному рейтингу AQI столицю Бангладеш Дакки. Про це в неділю, 12 січня, повідомляє Glavnoe.

    На початку січня індекс якості повітря в Сараєво склав 236. Цьому показнику відповідає оцінка «дуже небезпечно для здоров’я».

    Влада Сараєво оголосили в місті режим тривоги. Жителям рекомендовано не відкривати вікна і носити на вулиці захисні маски. Також введені обмеження на рух транспорту.

    Основними причинами забруднення повітря в Сараєво вважаються автомобільний трафік і поширення неефективних способів опалення житла: понад 146 тисяч місцевих будинків опалюються за допомогою деревини. Крім того, в Боснії і Герцеговині відсутній контроль за вихлопними газами і не введена сертифікація енергії.

    На початку листопада 2019 го вчені назвали брудне повітря п’ятим по значущості чинником ризику смертності в усьому світі. Він негативно відбивається на демографії, може знизити продуктивність праці і середню тривалість життя.

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    Як повідомлялося, екологи заявили, що зміни до закону про карпатські ліси спрощують вирубку дерев.

    екологія опалення повітря місто Боснія і Герцоговина
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