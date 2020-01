Актора, який виконав головну роль у фільмі «Джокер» затримали



Актор Хоакін Фенікс виступив на заході з промовою про вплив м’ясної і молочної промисловості на зміну клімату Фото: Arthur Mola/Invision/AP

Еко-страйк у США відбувається вже кілька тижнів

Американського актора Хоакіна Фенікса, який виконав головну роль у фільмі «Джокер», затримали під час акції протесту проти кліматичних змін, організованою актрисою і активісткою Джейн Фондой. Про це повідомляє телеканал CNN.

За його даними, мітинг, в якому взяли участь сотні людей, відбувся в п’ятницю, 10 січня, у Вашингтоні. Фенікс виступив на заході з промовою про вплив м’ясної і молочної промисловості на зміну клімату.

Even the Joker believes in climate change! Joaquin Phoenix calls out the meat and dairy industry for being the 3rd leading cause of the climate crisis #FireDrillFriday pic.twitter.com/NpxdC7aU38 — Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) January 10, 2020

На розміщених в мережі кадрах видно, як актор стоїть за кафедрою, а потім його ведуть співробітники правоохоронних органів. Відомо, що разом з Феніксом був також затриманий американський актор і кінорежисер Мартін Шин.

Joaquin Phoenix being led away at the capitol steps by the police at The Fire Drill Friday Protest today pic.twitter.com/oPkV5LWeA2 — Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020

У місцевій поліції уточнили, що за участь у незаконній демонстрації в цілому затримано 147 осіб. Відзначається, що еко-страйк у США під загальною назвою Fire Drill Fridays відбувається вже кілька тижнів.

Хоакін Фенікс отримав премію «Золотий глобус» у номінації «Кращий актор драматичного кіно» за роль у «Джокері». Актор також відомий в середовищі захисників природи і регулярно з’являється на екологічних мітингах. У грудні минулого року його визнали «людиною року» за версією американської зоозахисної організації PETA (People for the Ethical Treatment of Animals/»Люди за етичне ставлення до тварин»).

