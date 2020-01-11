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    У світі

    Актора, який виконав головну роль у фільмі «Джокер» затримали

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    <p>Актор Хоакін Фенікс виступив на заході з промовою про вплив м&rsquo;ясної і молочної промисловості на зміну клімату</p> - Актора, який виконав головну роль у фільмі «Джокер» затримали

    Актор Хоакін Фенікс виступив на заході з промовою про вплив м’ясної і молочної промисловості на зміну клімату

    Фото: Arthur Mola/Invision/AP

    Еко-страйк у США відбувається вже кілька тижнів

    Американського актора Хоакіна Фенікса, який виконав головну роль у фільмі «Джокер», затримали під час акції протесту проти кліматичних змін, організованою актрисою і активісткою Джейн Фондой. Про це повідомляє телеканал CNN.

    За його даними, мітинг, в якому взяли участь сотні людей, відбувся в п’ятницю, 10 січня, у Вашингтоні. Фенікс виступив на заході з промовою про вплив м’ясної і молочної промисловості на зміну клімату.

    На розміщених в мережі кадрах видно, як актор стоїть за кафедрою, а потім його ведуть співробітники правоохоронних органів. Відомо, що разом з Феніксом був також затриманий американський актор і кінорежисер Мартін Шин.

    У місцевій поліції уточнили, що за участь у незаконній демонстрації в цілому затримано 147 осіб. Відзначається, що еко-страйк у США під загальною назвою Fire Drill Fridays відбувається вже кілька тижнів.

    Хоакін Фенікс отримав премію «Золотий глобус» у номінації «Кращий актор драматичного кіно» за роль у «Джокері». Актор також відомий в середовищі захисників природи і регулярно з’являється на екологічних мітингах. У грудні минулого року його визнали «людиною року» за версією американської зоозахисної організації PETA (People for the Ethical Treatment of Animals/»Люди за етичне ставлення до тварин»).

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    Нагадаємо, екоактивістка Грета Тунберг вибачилася перед своїми прихильниками.

    екологія США кіно протест актор
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