Екологи заявили, що зміни до закону про карпатські ліси спрощують вирубку дерев



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Екологи вважають, що закон не вводить заборони на проведення суцільних санітарних рубок

Екологи заявили, що підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах насправді спрощує вирубку дерев.

Про це повідомили в організації «Екологія. Право. Людина».

Зазначається, що раніше в окремих категоріях лісів (у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря; у берегозахисних ділянках лісу тощо) вирубка була заборонена взагалі, то тепер в цих категоріях дозволяються несуцільні рубки головного користування.

В організації вважають, що закон не вводить заборони на проведення суцільних санітарних рубок та дозволяє проводити поступові рубки головного користування та використовувати будь-які види техніки для проведення лісозаготівлі.

«Виходить, що можна буде зрубати ліс за декілька прийомів, лишивши на його місці підріст висотою 0,5-1,5 метра, і така рубка буде вважатися «не суцільною», — йдеться у повідомленні.

Верховна Рада прийняла закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат 30 жовтня. За прийняття відповідного законопроекту №0873 (№6749 в старому скликанні Ради, - ред.) проголосував 301 народний депутат.

Цей законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден нардеп не проголосував проти.

Законом забороняється будь-яке суцільне вирублювання дерев, зокрема й в оздоровчих цілях. «Це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів», — пояснюють автори закону.