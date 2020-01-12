  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Україну може захлеснути нова хвиля «євроблях»

    • Розсилка
    Україну може захлеснути нова хвиля «євроблях»

    В Німеччині зареєстровано приблизно 15 мільйонів дизельних авто

    У Німеччині забороняють автомобілі, оснащені дизельними моторами стандарту Євро-4. Восени це торкнеться і двигунів стандарту Євро-5.

    Таке рішення було прийнято в зв’язку з високим ступенем забруднення повітря, повідомляє Avtoblog.

    Подібна заборона почала діяти в Дюссельдорфі і Штутгарті ще два роки тому. Однак виробники автомобілів подали в суд. Феміда стала на бік екологів, тому вже найближчим часом в цих і не тільки німецьких містах можна буде їздити на дизельних машинах, які відповідають еконормам нижче, ніж Євро-6.

    Очевидно, що власникам доведеться позбавлятися своїх транспортних засобів, причому за «копійки».

    Всього в Німеччині зареєстровано приблизно 15 мільйонів дизельних авто, при цьому стандарту Євро-6 відповідає менше 20% від загальної кількості.

    Оскільки дешеві «беушкі» з Німеччини користуються особливою популярністю в українців, сміливо можна очікувати нову хвилю «евроблях» в нашій країні.

    Читайте також: Експерт розповів, хто в Києві забруднює повітря

    Як повідомлялося, стало відомо, коли можна не платити штраф за євробляху.

    Німеччина штраф феміда євробляхери повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ