Україну може захлеснути нова хвиля «євроблях»



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В Німеччині зареєстровано приблизно 15 мільйонів дизельних авто

У Німеччині забороняють автомобілі, оснащені дизельними моторами стандарту Євро-4. Восени це торкнеться і двигунів стандарту Євро-5.

Таке рішення було прийнято в зв’язку з високим ступенем забруднення повітря, повідомляє Avtoblog.

Подібна заборона почала діяти в Дюссельдорфі і Штутгарті ще два роки тому. Однак виробники автомобілів подали в суд. Феміда стала на бік екологів, тому вже найближчим часом в цих і не тільки німецьких містах можна буде їздити на дизельних машинах, які відповідають еконормам нижче, ніж Євро-6.

Очевидно, що власникам доведеться позбавлятися своїх транспортних засобів, причому за «копійки».

Всього в Німеччині зареєстровано приблизно 15 мільйонів дизельних авто, при цьому стандарту Євро-6 відповідає менше 20% від загальної кількості.

Оскільки дешеві «беушкі» з Німеччини користуються особливою популярністю в українців, сміливо можна очікувати нову хвилю «евроблях» в нашій країні.

Як повідомлялося, стало відомо, коли можна не платити штраф за євробляху.