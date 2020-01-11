Київ накрила хмара небезпечного газу



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На даний момент над Україною найвища концентрація CO в світі

11 січня Київ і частину Київської області накрила хмара чадного газу. Таким повітрям дихати вкрай небезпечно, про що в соціальній мережі на сторінці Facebook повідомив глава комітету ЖКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

«Над Україною знову найвища концентрація CO в світі, порівнювана з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркської агломерації! Накрило так само, як і в жовтні півкраїни – від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя. Знову історія повторюється, і знову наш Гідрометцентр мовчить. Половина території України вкрита величезною хмарою концентрації СО, і українці не мають ніякої інформації про те, чим вони дихають», – написав Олег Попенко.

Глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що було проведено заміри повітря і прилади зафіксували перевищення по пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту тільки в трьох місцях – Бессарабська площа, Оболонський проспект і Деміївська площа.

За його словами, в інших місцях стан повітря в Києві повністю відповідає стандартам мегаполісу, тобто без небезпечних забруднень.

Нагадаємо, столична новорічна ялинка потрапила в один з рейтингів найкращих у Європі.