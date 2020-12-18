У Хорватії на Різдво заборонять поїздки між регіонами

Хорватія вводить заборону на виїзд за межі округів з 23 грудня по 8 січня

Обмеження триватиме з 23 грудня цього року до 8 січня 2021 року

У Хорватії вводять заборону на поїздки між регіонами, щоб стримати поширення коронавірусу. Обмеження триватиме з 23 грудня цього року до 8 січня 2021 року.

Про це повідомляє Chroatia Week.

Крім цього, в Хорватії в одному приміщенні зможуть зібратися не більше двох сімей, які складаються з десяти осіб.

Також уряд вирішив не вводити обмеження на публічні заходи, щоб дозволити жителям країни відвідати різдвяні богослужіння 24 і 25 грудня.

В інший час вони повинні проходити по радіо або телебаченню.

Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.

До слова, Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.