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    У світі

    У Хорватії на Різдво заборонять поїздки між регіонами

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    Хорватія вводить заборону на виїзд за межі округів з 23 грудня по 8 січня - У Хорватії на Різдво заборонять поїздки між регіонами
    Хорватія вводить заборону на виїзд за межі округів з 23 грудня по 8 січня

    Обмеження триватиме з 23 грудня цього року до 8 січня 2021 року

    У Хорватії вводять заборону на поїздки між регіонами, щоб стримати поширення коронавірусу. Обмеження триватиме з 23 грудня цього року до 8 січня 2021 року.

    Про це повідомляє Chroatia Week.

    Крім цього, в Хорватії в одному приміщенні зможуть зібратися не більше двох сімей, які складаються з десяти осіб.

    Також уряд вирішив не вводити обмеження на публічні заходи, щоб дозволити жителям країни відвідати різдвяні богослужіння 24 і 25 грудня.

    В інший час вони повинні проходити по радіо або телебаченню.

    Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.

    До слова, Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.

    Теги: Іспанія новорічні свята Різдвяні свята карантин населення коронавірус
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