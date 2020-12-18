Україна оновила список країн «червоної зони»

За останній тиждень до нього увійшли Данія, Словаччина, Туреччина, Вірменія, Латвія, Естонія, Італія та Боснія і Герцеговина.

Список «червоної зони» збільшився на вісім країн

Міністерство охорони здоров'я 18 грудня вчергове оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням Covid-19. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що у порівнянні з минулим тижнем, список «червоної зони» збільшився на вісім країн (минулого тижня їх було 38).

Зокрема, за останній тиждень до нього увійшли Данія, Словаччина, Туреччина, Вірменія, Латвія, Естонія, Італія та Боснія і Герцеговина.

Нагадаємо, що з 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

Країни поділили на дві зони:

червона зона – показник захворюваності на коронавірус перевищує аналогічний показник в Україні. Особи, які перетнули кордон України з країни «червоної зони», скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу.

– показник захворюваності на коронавірус перевищує аналогічний показник в Україні. Особи, які перетнули кордон України з країни «червоної зони», скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу. зелена зона – показник активних випадків захворюваності на коронавірус є меншим, ніж в Україні. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни «зеленої зони», можуть самоізоляцію не проходити.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Також стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч.