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    Україна оновила список країн «червоної зони»

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    За останній тиждень до нього увійшли Данія, Словаччина, Туреччина, Вірменія, Латвія, Естонія, Італія та Боснія і Герцеговина. - Україна оновила список країн «червоної зони»
    За останній тиждень до нього увійшли Данія, Словаччина, Туреччина, Вірменія, Латвія, Естонія, Італія та Боснія і Герцеговина.
    Фото з відкритих джерел

    Список «червоної зони» збільшився на вісім країн

    Міністерство охорони здоров'я 18 грудня вчергове оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням Covid-19. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

    Зазначається, що у порівнянні з минулим тижнем, список «червоної зони» збільшився на вісім країн (минулого тижня їх було 38).

    Зокрема, за останній тиждень до нього увійшли Данія, Словаччина, Туреччина, Вірменія, Латвія, Естонія, Італія та Боснія і Герцеговина.

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    Нагадаємо, що з 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

    Країни поділили на дві зони:

    • червона зона – показник захворюваності на коронавірус перевищує аналогічний показник в Україні. Особи, які перетнули кордон України з країни «червоної зони», скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу.
    • зелена зона – показник активних випадків захворюваності на коронавірус є меншим, ніж в Україні. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни «зеленої зони», можуть самоізоляцію не проходити.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Також стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч.

    Теги: Туреччина міністр Словаччина Естонія Італія Латвія Данія Вірменія Україна карантин кордон Боснія і Герцеговина коронавірус
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