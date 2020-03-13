Через коронавірус закрили доступ на Еверест



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Через коронавірус закрили доступ на Еверест

Дозволи на альпінізм скасовані до 30 квітня

Через спалах коронавірусу закрили гору Еверест. Уряд Непалу оголосив, що скасує всі дозволи на альпінізм з 14 березня до 30 квітня.

Про це повідомляє ВВС.

Речник прем’єр-міністра Непалу Нараян Прасад Бідарі заявив, що уряд вирішив скасувати всі туристичні візи до 30 квітня. «На даний момент, всі видані дозволи та дозволи, які повинні були бути виданні на сезон Еверест 2020, також будуть скасовані», – сказав Бідарі.

Непал заробляє $4 млн, видаючи дозволи на сходження на Еверест щороку. Більшість альпіністів приїжджають зі США, Індії, Китаю, Великої Британії, Японії та Південної Кореї.

Китай уже скасував проведення експедиції на північній частині Евересту.

Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.

В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.