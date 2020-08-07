Непал відкриває доступ на Еверест



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Найвища вершина світу – Еверест – знову відкриється для мандрівників цієї осені

Відкриваючи доступ до Евевресту, Непал сподівається підняти економіку, яка значно занепала через пандемію

Уряд Непалу ухвалив рішення відкрити доступ експедиціям на Еверест до початку осіннього сезону.

Про це повідомило видання Travel+Leisure.

«Найвища вершина світу – Еверест – знову відкриється для мандрівників цієї осені після того, як альпінізм у Непалі було призупинено в березні через пандемію коронавірусу», – зазначено в повідомленні.

У королівстві оголошено видачу дозволів на підкорення гір Гімалаїв до відкриття осіннього сезону сходження, який триває з вересня по листопад.

Відзначається, що більшість туристів і альпіністів відвідують Непал восени. Таким чином, відкриваючи доступ, країна сподівається підняти економіку, яка значно занепала через пандемію.

За останніми даними, в Непалі лабораторно підтверджено 21 750 випадків Covid-19, з яких 15 389 осіб одужали і 65 – померли.

Нагадаємо, із 14 березня влада Непалу призупинила видачу туристичних віз і скасувала всі експедиції альпіністів через епідемію коронавірусу.

Коронавірус в Україні

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Як відомо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819.За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.