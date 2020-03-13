Непал скасував всі експедиції на Еверест



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Усі весняні експедиції альпіністів, в тому числі на пік Еверест, скасовані

Уряд Непалу призупинив до кінця квітня видачу туристичних віз і скасував на цей термін все експедиції альпіністів, в тому числі і на Еверест через спалах коронавірусу. Про це пише газета The Kathmandu Post.

«Призупинення дії віз, за винятком дипломатичних і офіційних, вступить у силу 14 березня і триватиме до 30 квітня», - навела газета слова джерела в уряді.

«У разі надзвичайної необхідності всім іноземцям, які хочуть приїхати в Непал, необхідно буде надати медичну довідку про те, що вони не мають коронавірусу, і подати на розгляд заяву в консульство Непалу в своїй країні», - додав чиновник.

Усі весняні експедиції альпіністів, в тому числі на пік Еверест, скасовані.

У Непалі зараз зафіксований один випадок захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, Індія призупинила всі туристичні візи через коронавірус.