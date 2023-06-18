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Netflix представив тизер реаліті-шоу за мотивами серіалу «Гра в кальмара» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Netflix представив тизер реаліті-шоу за мотивами серіалу «Гра в кальмара» (відео)
Прем'єра реаліті за мотивами «Гри в кальмара» відбудеться в листопаді
фото: скриншот відео

Учасники шоу змагатимуться за $4,56 млн – найбільший грошовий приз в історії телебачення

Стрімінгова платформа Netflix показала тизери другого сезону популярного серіалу «Гра в кальмара» та реаліті-шоу за його мотивами. Тизер реаліті дебютував у суботу 17 червня на Tudum, глобальному фан-заході Netflix у Сан-Паулу, Бразилія. Про це повідомляє People.

Виконуючи різні завдання з серіалу, учасники змагатимуться за $4,56 млн – найбільший грошовий приз в історії телебачення.

Як пише видання, реаліті-шоу є майже точною копією оригіналу, але, звісно, без справжніх смертей.

Так, в одному з завдань учасника потрібно одягути на себе пакети з кров’ю і підкрастися до жахливої гігантської ляльки Мугунхве, як у серіальному завданні «Червоне світло... Зелене світло». Якщо програють – пакети з кров’ю вибухнуть.

Прем'єра реаліті відбудеться в листопаді.

Крім того, Netflix опубліковав каст-трейлер другого сезону серіалу «Гра в кальмара». Дати релізу наразі немає.

Нагадаємо, перший сезон «Гри в кальмара» вийшов у вересні 2021 року і став справжнім хітом – за місяць його переглянуло 111 млн глядачів. Проект одразу ж завірусився в мережі, приніс онлайн-кінотеатру близько $1 млрд і допоміг досягти планки 214 млн передплатників по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що популярний серіал «Гра в кальмара» матиме продовження. І не лише на екрані телевізора, а й в комп’ютерних версіях. Глава Netflix Тед Сарандос в інтерв'ю Variety заявив, що «всесвіт «Гри в кальмара» тільки почався».

Теги: телебачення трейлер серіал Netflix

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