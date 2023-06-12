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На сьомому місяці після звільнення. У Херсоні показують російські телеканали

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На сьомому місяці після звільнення. У Херсоні показують російські телеканали
Телепередавачі зловили декілька популярних російських телеканалів
фото: glavcom.ua

Зловити російські телеканали можна на тих частотах, де були українські канали до окупації

У Херсоні через пів року після визволення міста від російських загарбників за допомогою цифрових телепередавачів Т2 без проблем можна зловити російські канали. Про це «Главкому» повідомили херсонці.

Зловити російські телеканали можна на тих частотах, де були українські канали до окупації. Так херсонці змушені спостерігати виступ російського диктатора Володимира Путіна.

У Херсоні показують російські телеканали
У Херсоні показують російські телеканали

Телепередавачі зловили декілька популярних російських телеканалів. Замість українських передач показуються російські пропагандистські новини, футбол та концерти на телеканалі «Росія. Культура». 

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У Херсоні показують російські телеканали

Як стверджують місцеві мешканці, після окупації у Херсоні залишилася купа «глушилок», які глушать сигнали українських телеканалів, але добре показуют російське телебачення.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року в Херсоні перестали ловити російські телеканали. Натомість тоді у місті почало ловити українське телебачення.

Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу. Рашисти повністю знищили локації, де були потужні українські зв'язкові станції. 

Нагадаємо, що державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців. Кадри з окупантами потрапили в ефір телемарафону. Кадри з’явилися в ефірі телемарафону 9 червня о 16.35. Цей фрагмент ефіру почали ширити соцмережами.

На них показано, як, вочевидь, працівники російського МНС проводять евакуацію мешканців на затоплених окупованих територіях Херсонської області. Зокрема, в одному кадрі видно чоловіка у формі з написом «МЧС России». В іншому – як затопленою ділянкою пропливає човен з кількома евакуйованими з аналогічним написом.

Теги: росія телебачення Херсон

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