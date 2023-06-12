На сьомому місяці після звільнення. У Херсоні показують російські телеканали

Зловити російські телеканали можна на тих частотах, де були українські канали до окупації

У Херсоні через пів року після визволення міста від російських загарбників за допомогою цифрових телепередавачів Т2 без проблем можна зловити російські канали. Про це «Главкому» повідомили херсонці.

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Зловити російські телеканали можна на тих частотах, де були українські канали до окупації. Так херсонці змушені спостерігати виступ російського диктатора Володимира Путіна.

У Херсоні показують російські телеканали

Телепередавачі зловили декілька популярних російських телеканалів. Замість українських передач показуються російські пропагандистські новини, футбол та концерти на телеканалі «Росія. Культура».

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У Херсоні показують російські телеканали

Як стверджують місцеві мешканці, після окупації у Херсоні залишилася купа «глушилок», які глушать сигнали українських телеканалів, але добре показуют російське телебачення.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року в Херсоні перестали ловити російські телеканали. Натомість тоді у місті почало ловити українське телебачення.

Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу. Рашисти повністю знищили локації, де були потужні українські зв'язкові станції.

Нагадаємо, що державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців. Кадри з окупантами потрапили в ефір телемарафону. Кадри з’явилися в ефірі телемарафону 9 червня о 16.35. Цей фрагмент ефіру почали ширити соцмережами.

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На них показано, як, вочевидь, працівники російського МНС проводять евакуацію мешканців на затоплених окупованих територіях Херсонської області. Зокрема, в одному кадрі видно чоловіка у формі з написом «МЧС России». В іншому – як затопленою ділянкою пропливає човен з кількома евакуйованими з аналогічним написом.