Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми
За матеріалами СБУ, суд призначив Шпіру 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.

До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах «медіахолдингу Медведчука» та позиціонував себе як «експерт».

Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів.

За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо, у березні 2021 З СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука. Йдеться про Михайла Шпіра, який був гостем зокрема телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: «112 Україна», NewsOne, також в ефірі російських Youtube-каналів «Украина.ру», «Россия 24», News Front.

Теги: Віктор Медведчук телебачення СБУ пропаганда Україна правосуддя чоловік Украина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний наратив події – переконати, що Росію начебто неможливо перемогти на полі бою
Шабаш «за мир для України» у Відні. Що з ним не так
10 червня, 13:27
З гострою критикою Слава зіштовхується далеко не вперше
Слава Камінська нарвалася на хейт, захищаючи російську мову
14 червня, 13:07
Тарас Цюцюра в Хмельницкой области работал в Черновицкой, Ровенской и Волынской областях
Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области
25 травня, 16:09
77 обстрелов за минувшие сутки совершили рашисты по Запорожской области
Рекордная атака «шахедами»: как регионы пережили ночной обстрел
28 травня, 10:14
Путин заявил, что его «беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на такой же ответ»
Путин отреагировал угрозами на утреннюю атаку беспилотников на Москву
30 травня, 21:35
Санду встретила президента Украины
Зеленский приехал в Молдову на саммит (видео)
1 червня, 10:22
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей
ВСУ отбили 12 атак противника возле Марьинки и уничтожили важные цели россиян – Генштаб
6 червня, 19:35
Картина, найденная у бывшего нардепа
Задержан экс-нардеп от «Партии регионов», который снабжал оборонной продукцией РФ
8 червня, 14:35
Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном
США передадуть Україні снаряди для танків зі збідненим ураном – WSJ
13 червня, 15:09

Події в Україні

Захист українського кордону: ЗСУ повідомили, які заходи проводять на півночі країни
Захист українського кордону: ЗСУ повідомили, які заходи проводять на півночі країни
Укрпошта отримала звання найкращого поштового оператора світу
Укрпошта отримала звання найкращого поштового оператора світу
Ракетна атака під час візиту президента ПАР: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Ракетна атака під час візиту президента ПАР: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми
«Експерт» із телеканалів Медведчука отримав 10 років тюрми
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
ЗСУ наступають на окремих напрямках, окупанти чинять відчайдушний опір – Сирський
ЗСУ наступають на окремих напрямках, окупанти чинять відчайдушний опір – Сирський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
23K
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
14K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
9613
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
8061
Порошенко закликав припинити срачі
6977
Пенсійний фонд зробив оголошення для отримувачів субсидій: кого стосується

Новини

Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту