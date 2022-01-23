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    «Гра в кальмара» матиме продовження та спін-оф

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    Головний герой &laquo;Гри в кальмара&raquo;&nbsp;Сон Кі Хун долатиме нові перешкоди - «Гра в кальмара» матиме продовження та спін-оф
    Головний герой «Гри в кальмара» Сон Кі Хун долатиме нові перешкоди
    фото з відкритих джерел

    Netflix анонсував продовження серіалу і комп’ютерної гри

    Популярний серіал «Гра в кальмара» матиме продовження. І не лише на екрані телевізора, а й в комп’ютерних версіях. Кіберспортсмени будуть задоволені.

    Про це заявив глава Netflix Тед Сарандос в інтерв'ю Variety. За його словами, «всесвіт «Гри в кальмара» тільки почався». Це означає, що компанія тепер вважає франшизу такою ж великою, як «Бріджертони» і «Дуже дивні справи». Тож на нас чекає не лише продовження, а й потенційні спін-оф з персонажами серіалу, в тому числі комп’ютерна гра.

    Перший сезон «Гри в кальмара» вийшов у вересні 2021 року і став справжнім хітом – за місяць його переглянуло 111 млн глядачів. Проект одразу ж завірусився в мережі, приніс онлайн-кінотеатру близько $1 млрд і допоміг досягти планки 214 млн передплатників по всьому світу.

    У 2022 році мають розпочатися зйомки другого сезону, деталі про нього поки що не розголошуються. Шоураннер серіалу Хван Дон Хек лише зазначив, що головний герой Сон Кі Хун зіткнеться з новими викликами та випробуваннями.

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    Теги: кіберспорт
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    «Гра в кальмара» матиме продовження та спін-оф