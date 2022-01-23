«Гра в кальмара» матиме продовження та спін-оф

Netflix анонсував продовження серіалу і комп’ютерної гри

Популярний серіал «Гра в кальмара» матиме продовження. І не лише на екрані телевізора, а й в комп’ютерних версіях. Кіберспортсмени будуть задоволені.

Про це заявив глава Netflix Тед Сарандос в інтерв'ю Variety. За його словами, «всесвіт «Гри в кальмара» тільки почався». Це означає, що компанія тепер вважає франшизу такою ж великою, як «Бріджертони» і «Дуже дивні справи». Тож на нас чекає не лише продовження, а й потенційні спін-оф з персонажами серіалу, в тому числі комп’ютерна гра.

Перший сезон «Гри в кальмара» вийшов у вересні 2021 року і став справжнім хітом – за місяць його переглянуло 111 млн глядачів. Проект одразу ж завірусився в мережі, приніс онлайн-кінотеатру близько $1 млрд і допоміг досягти планки 214 млн передплатників по всьому світу.

У 2022 році мають розпочатися зйомки другого сезону, деталі про нього поки що не розголошуються. Шоураннер серіалу Хван Дон Хек лише зазначив, що головний герой Сон Кі Хун зіткнеться з новими викликами та випробуваннями.