Псевдожурналісти, які знімали фейки про Києво-Печерську лавру, отримали підозру

Зловмисникам загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох одеських псевдожурналістів, які робили постановочні відео на замовлення російських телеканалів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як зазначають правоохоронці, один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом рен-тв.

За даними слідства, на замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль «воєнкома» місцевого центру комплектування.

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Удвох вони відзняли відео, де «воєнком» розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Цей фейк вийшов в ефірі російського рен-тв, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Ініційовані СБУ експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігурантів.

Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою.

Слідство встановило, що, звільнившись з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку «Незалежного бюро журналістських розслідувань».

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Після повномасштабного вторгнення рф він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов з ними в контакт.

У ході обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ виявили та вилучили:

мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;

чорнові записи;

акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на її підтримку та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України).

Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука.