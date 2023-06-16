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Псевдожурналісти, які знімали фейки про Києво-Печерську лавру, отримали підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Псевдожурналісти, які знімали фейки про Києво-Печерську лавру, отримали підозру
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
фото: пресслужба СБУ

Зловмисникам загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

 

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох одеських псевдожурналістів, які робили постановочні відео на замовлення російських телеканалів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначають  правоохоронці, один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом рен-тв.

За даними слідства, на замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль «воєнкома» місцевого центру комплектування.

Удвох вони відзняли відео, де «воєнком» розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Цей фейк вийшов в ефірі російського рен-тв, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Ініційовані СБУ експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігурантів.

Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою.

Слідство встановило, що, звільнившись з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку «Незалежного бюро журналістських розслідувань».

Після повномасштабного вторгнення рф він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов з ними в контакт. 

У ході обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ виявили та вилучили:

  • мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;
  • чорнові записи;
  • акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на її підтримку та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України).

Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука.

Теги: телебачення СБУ Одеса слідство чоловік відео

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