Netflix зробив «останній крок» для виходу із Росії
Росіяни втратили доступ до стрімінгового сервісу Netflix ще у п’ятницю
Онлайн-кінотеатр Netflix більше не доступний для росіян. Цю інформацію підтвердив речник сервісу.
У компанії заявили, що це рішення стало останнім кроком у процесі виходу з російського ринку.
Сервіс досі працював, оскільки ще не закінчився період раніше оплачених підписок користувачів із РФ.
Зазначимо, що проблеми з доступом до сервісу у росіян скаржилися ще в п'ятницю, коли він не відкривався навіть із VPN. Також застосунок Netflix став недоступним для росіян у Google Play та App Store.
У квітневому листі до акціонерів компанія заявила, що її вихід з Росії коштував їй 700 000 підписників.
Нагадаємо, що Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. Водночас російські користувачі могли й далі дивитися контент із дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових облікових записів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.