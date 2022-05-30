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    У світі

    Netflix зробив «останній крок» для виходу із Росії

    Netflix&nbsp;призупинив роботу в Росії ще 6 березня - Netflix зробив «останній крок» для виходу із Росії
    Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня
    фото з відкритих джерел

    Росіяни втратили доступ до стрімінгового сервісу Netflix ще у п’ятницю

    Онлайн-кінотеатр Netflix більше не доступний для росіян. Цю інформацію підтвердив речник сервісу.

    У компанії заявили, що це рішення стало останнім кроком у процесі виходу з російського ринку.
    Сервіс досі працював, оскільки ще не закінчився період раніше оплачених підписок користувачів із РФ.

    Зазначимо, що проблеми з доступом до сервісу у росіян скаржилися ще в п'ятницю, коли він не відкривався навіть із VPN. Також застосунок Netflix став недоступним для росіян у Google Play та App Store.

    У квітневому листі до акціонерів компанія заявила, що її вихід з Росії коштував їй 700 000 підписників.

    Нагадаємо, що Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. Водночас російські користувачі могли й далі дивитися контент із дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових облікових записів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.

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    Теги: росія війна Україна Netflix #stoprussia
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    Netflix зробив «останній крок» для виходу із Росії