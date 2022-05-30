Netflix зробив «останній крок» для виходу із Росії

Росіяни втратили доступ до стрімінгового сервісу Netflix ще у п’ятницю

Онлайн-кінотеатр Netflix більше не доступний для росіян. Цю інформацію підтвердив речник сервісу.

У компанії заявили, що це рішення стало останнім кроком у процесі виходу з російського ринку.

Сервіс досі працював, оскільки ще не закінчився період раніше оплачених підписок користувачів із РФ.

Зазначимо, що проблеми з доступом до сервісу у росіян скаржилися ще в п'ятницю, коли він не відкривався навіть із VPN. Також застосунок Netflix став недоступним для росіян у Google Play та App Store.

У квітневому листі до акціонерів компанія заявила, що її вихід з Росії коштував їй 700 000 підписників.

Нагадаємо, що Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. Водночас російські користувачі могли й далі дивитися контент із дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових облікових записів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.