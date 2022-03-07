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    Netflix зупиняє роботу в Росії через вторгнення Путіна в Україну

    Netflix приєдналася до бойкоту Росії - Netflix зупиняє роботу в Росії через вторгнення Путіна в Україну
    Netflix приєдналася до бойкоту Росії
    фото: Pexels

    Компанія заявила, що нові клієнти в країні-агресорі не зможуть зареєструватися

    Відеостримінгова платформа Netflix приєдналася до бойкоту Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

    Компанія заявила, що нові клієнти в країні-агресорі не зможуть зареєструватися.

    Поки незрозуміло, що станеться з існуючими обліковими записами в Росії, де сервіс має понад 1 млн клієнтів.

    Netflix приєднався до зростаючого списку компаній, від Apple до Ikea, які призупиняють або припиняють свій бізнес у РФ після вторгнення в Україну.

    Нагадаємо, Netflix відмовився з 1 березня транслювати 20 російських безкоштовних пропагандистських каналів, як це вимагало від компанії місцеве законодавство.

    Нагадаємо, ТікТок більше не працюватиме в Росії.

    Також Puma закриє всі магазини в РФ.

    4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

    До слова, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Раніше стало відомо, що Microsoft йде із Росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ, тепер великі мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola.

    Теги: бізнес протест Apple Netflix
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    Netflix зупиняє роботу в Росії через вторгнення Путіна в Україну