Netflix заблокував свій сайт для російських глядачів

Відеостримінгова платформа Netflix перестала відкриватися без VPN у Росії. Про це повідомляє російське видання DTF .

Повідомляється, що проблеми з Netflix зафіксували в ніч з 26 на 27 травня.

Жителі Росії не можуть відкрити сайт платформи і додаток без використання VPN. На головній сторінці видає помилку або напис «Недоступно». Це говорить про те, що компанія почала блокувати IP користувачів з РФ.

Нагадаємо, що Netflix відмовився з 1 березня транслювати 20 російських безкоштовних пропагандистських каналів, як це вимагало від компанії місцеве законодавство.

6 березня Netflix призупинив роботу в Росії. Проте російські користувачі могли і далі дивитися контент з дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових акаунтів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.

23 березня російське ЗМІ повідомило, що Netflix видалив свій додаток на App Store та Google Play в Росії.

Netflix – американський провайдер медійних послуг. З 2012 року Netflix займає активнішу позицію як продюсер і дистриб'ютор фільмів та телесеріалів, а зокрема пропонує різноманітний оригінальний контент у своїй мережевій бібліотеці. Починаючи з 2015 року, Netflix виробляє велику кількість власних оригінальних серіалів та фільмів; першим оригінальним серіалом Netflix був серіал «Картковий будинок», перший сезон якого з'явився 2013 року. У 2020 році фільми Netflix отримали 24 номінації на кінопремію «Оскар».

У травні 2021 року з'явилася інформація, що Netflix збирається випускати відеоігри.

Нещодавно стало відомо, що росіяни почали красти новинки світового кінематографу, бо офіційно ці фільми у Росії уже не покажуть.

Ще на початку березня гіганти світового кіноринку, Paramount, Sony, Disney та Warner Bros, зупинили прокат фільмів у Росії.

Раніше стало відомо, що Microsoft йде із Росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором.

А от генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицькі заявила, що сервіс не буде припиняти роботу в Росії, оскільки хоче, щоб тамтешні громадяни мали доступ до «незалежних новин».

Додамо, що YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.

Також популярний відеохостинг видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

Вчора стало відомо, що компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США