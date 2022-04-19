Війна це не серіал на Netflix, її треба зупинити, – Подоляк європейцям

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликає світ не сприймати війну в Україні як серіал на Netflix, а тиснути на уряди своїх країн, щоб зупинити Росію

Офіс президента закликав європейців тиснути на власні уряди з вимогою допомогти Україні перемогти російських окупантів

Світ поступово починає сприймати війну в Україні як черговий серіал на Netflix. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

За словами Подоляка, українська війна відрізняється від усіх цих «Чорних дзеркал» та «Ігор престолів» тим, що люди в Україні гинуть по-справжньому – бо кожна серія пишеться кров’ю українських військових. І геппі-енду в кінці кожної серії ніхто не може гарантувати.

«Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло», – звернувся до світу представник Офісу президента України.

Подоляк запевнив, що Євросоюз знає рецепт перемоги над Росією. «Попросіть свій уряд про зброю для України та ембарго на російську нафту», – закликав європейців радник Єрмака.

Ми не маємо акторів, люди гинуть по-справжньому, а шоуранери не гарантують хепі-енд – кожна серія пишеться кров’ю воїнів. Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло. Попросіть свій уряд про зброю для і ембарго на нафту. знає рецепт перемоги. 2/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 19, 2022

Нагадаємо, раніше Подоляк назвав надання зброї для України та запровадження нафтового ембарго проти Росії єдиним способом швидко завершити російсько-українську війну.

Подоляк також нагадав світу, що затягування війни на території України спричинить глобальну продовольчу кризу, від якої постраждає не тільки наша країна, а увесь світ.

Додамо, що навіть чинний президент Франції Емануель Макрон, який виграв перший тур президентських виборів і, ймовірно, виграє тур другий, прямо заявив – його країна підтримує відмову Євросоюзу від російського газу.