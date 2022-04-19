  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Війна це не серіал на Netflix, її треба зупинити, – Подоляк європейцям

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликає світ не сприймати війну в Україні як серіал на Netflix, а тиснути на уряди своїх країн, щоб зупинити Росію - Війна це не серіал на Netflix, її треба зупинити, – Подоляк європейцям
    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликає світ не сприймати війну в Україні як серіал на Netflix, а тиснути на уряди своїх країн, щоб зупинити Росію
    фото з відкритих джерел

    Офіс президента закликав європейців тиснути на власні уряди з вимогою допомогти Україні перемогти російських окупантів

    Світ поступово починає сприймати війну в Україні як черговий серіал на Netflix. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

    За словами Подоляка, українська війна відрізняється від усіх цих «Чорних дзеркал» та «Ігор престолів» тим, що люди в Україні гинуть по-справжньому – бо кожна серія пишеться кров’ю українських військових. І геппі-енду в кінці кожної серії ніхто не може гарантувати.

    «Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло», – звернувся до світу представник Офісу президента України.

    Подоляк запевнив, що Євросоюз знає рецепт перемоги над Росією. «Попросіть свій уряд про зброю для України та ембарго на російську нафту», – закликав європейців радник Єрмака.

    Нагадаємо, раніше Подоляк назвав надання зброї для України та запровадження нафтового ембарго проти Росії єдиним способом швидко завершити російсько-українську війну.

    Подоляк також нагадав світу, що затягування війни на території України спричинить глобальну продовольчу кризу, від якої постраждає не тільки наша країна, а увесь світ.

    Додамо, що навіть чинний президент Франції Емануель Макрон, який виграв перший тур президентських виборів і, ймовірно, виграє тур другий, прямо заявив – його країна підтримує відмову Євросоюзу від російського газу.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна це не серіал на Netflix, її треба зупинити, – Подоляк європейцям