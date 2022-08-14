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Невідомий протаранив машиною огорожу Капітолію, а потім застрелився

Надія Клочко
glavcom.ua
Невідомий протаранив машиною огорожу Капітолію, а потім застрелився
Інцидент поблизу Капітолію стався сьогодні, 14 серпня
фото: AFP

Поліція з’ясовує, якими були мотиви злочинця

У Вашингтоні 14 серпня біля Капітолію трапився інцидент. Невідомий чоловік на своєму авто протаранив загородження, що було встановлено на Східній вулиці Капітолію, і вчинив стрілянину з машини, після чого застрелився. Про це повідомляє Associated Press.

Поліція штату розповіла журналістам видання, що рано-вранці автомобіль з невідомим чоловіком врізався в барикаду, встановлену перед Капітолієм, через що його авто спалахнуло. Потім він почав стріляти у повітря з палаючої машини, і коли поліцейські підійшли до його автівки ближче, він застрелився.

Ім'я чоловіка поліцейські поки не розголошують, проте відомо, що під час інциденту поліцейські не відкривали вогонь у відповідь і ніхто крім чоловіка не постраждав. Наразі слідчі намагаються встановити мотив злочинця та з’ясувати деталі події, але за попередньою версією, чоловік не ставив за мету нападати на когось із членів Конгресу, оскільки в такий час у будівлі працює дуже мало співробітників.

Американські поліцейські зазначили, що правоохоронні органи по всій країні стикаються зі зростанням кількості загроз, а федеральні чиновники попередили про можливі напади на урядові будівлі, що очікуються упродовж кількох днів після обшуку ФБР у будинку експрезидента США Дональда Трампа.

Оглядачі пишуть, що сьогоднішній інцидент нагадує напад у квітні 2021 року, коли чоловік на автомобілі в'їхав у двох співробітників поліції Капітолію на контрольно-пропускному пункті, вбивши ветерана поліції.

Нагадаємо, агенти ФБР 9 серпня провели обшук у будинку колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді та зламали сейф. За даними американських ЗМІ, федерали шукали матеріали, які Трамп привіз до своєї резиденції Мар-а-Лаго, коли залишав Білий дім.

За даними ЗМІ, при обшуках у колишнього президента США Дональда Трампа виявили 11 комплектів секретних документів.

Теги: стрілянина США

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