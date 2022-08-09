Трамп заявив, що ФБР провело рейд у його будинку у Флориді

Трамп сказав, що маєток «наразі перебуває в облозі та окупований»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР у понеділок провели рейд у його маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зламали його сейф. Про це пише Reuters.

Трамп оприлюднив інформацію про рейд на тлі розслідування Міністерства юстиції США щодо перевезення Трампом офіційних президентських документів з Білого дому до його маєтку.

За словами Трампа, в обшуку брала участь «велика група агентів ФБР”. Штаб-квартира Федерального бюро у Вашингтоні та його офіс у Маямі, а також американський Мін’юст відмовилися від коментарів.

Трамп сказав, що маєток «наразі перебуває в облозі та окупований».

Чому саме відбувся рейд, він не повідомив.

«Після роботи та співпраці з відповідними державними органами цей неанонсований рейд у мій будинок не був ні необхідним, ні доречним. Вони навіть зламали мій сейф!», – заявив експрезидент.

CNN повідомило, що Трампа не було в маєтку під час рейду, а обшук був пов’язаний саме із секретними документами.

Зазначимо, Трамп зробив свій клуб у Палм-Біч домом після того, як залишив Білий дім у січні 2021 року.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Нагадаємо, напередодні експрезидент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Clay Travis & Buck Sexton Show заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було «відмовитися від ідеї обов'язкового вступу України до НАТО» і «визнати Крим російським», і нібито в такому випадку війни не було.

«Тоді вони мали б країну» заявив Трамп, стверджуючи, що російський диктатор Володимир Путін нібито «був готовий домовлятися з українською владою» за таких умов.

На думку 45-го президента США, накопичення Росією військ біля кордону з Україною виявилося ефективною переговорною тактикою. Трамп також припустив, що і сьогодні можна досягти мирної угоди з Росією, але зробити це набагато складніше, ніж до 24 лютого.

Варто відзначити, що, перебуваючи на посаді президента США, Дональд Трамп не закликав Україну визнати окупацію Криму і скасувати взятий курс на вступ до НАТО.