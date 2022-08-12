Під час обшуку в Трампа силовики знайшли секретні документи – WSJ 

Докладної інформації щодо змісту паперів наразі немає

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) при обшуках у колишнього президента США Дональда Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Про це повідомляє WSJ.

Повідомляється, що документи знайшли в ході обшуків в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалася для доступу тільки в спеціальних державних установах.

Агенти ФБР вилучили близько 20 коробок із речами, папки з фотографіями і помилування прихильника Трампа Роджера Стоуна. У матеріалах, з якими ознайомилися журналісти, говориться, що слідство отримало чотири комплекти цілком секретних документів, три комплекти секретних документів і комплекти конфіденційних документів. Більш докладної інформації про їхній зміст немає.

За словами адвоката Трампа, він використовував свої повноваження для розсекречення деяких матеріалів перед тим, як залишити свій пост.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обшуки у Трампа в рамках розслідування того, як у нього виявилисяприблизно 15 коробок з документами Білого дому, частина з яких містила секретні матеріали.

Як відомо, 9 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР напередодні провели рейд у його маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зламали його сейф.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.