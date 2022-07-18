У США сталася стрілянина в торговому центрі, є жертви

Стрільця ліквідував озброєний цивільний, що перебував у торговому центрі

Увечері 17 липня в місті Грінвуд штату Індіана (США) у торговому центрі чоловік із гвинтівки відкрив стрілянину. Щонайменше три людини загинули, ще дві зазнали поранень. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на поліцію штату.

Серед двох людей, які зазнали поранень, є 12-річна дівчинка. Її стан стабільний.

За словами начальника поліції, чоловік увійшов до торгового центру із рушницею та кількома магазинами набоїв і почав стріляти у фудкорті.

Стрільця ліквідував 22-річний чоловік, який законно носив вогнепальну зброю в торговому центрі.

«Справжнім героєм дня є громадянин, який законно носив вогнепальну зброю в тому фудкорті та зміг зупинити стрілка майже одразу, як він почав», – сказали у поліції.

Крім того, поліція вивила біля фудкорту і конфіскувала підозрілий рюкзак.

Нагадаємо, 4 липня у США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності: шестеро загиблих. Ще 16 людей отримали поранення.

Після стрілянини президент США Джо Байден виступив із заявою. Американський лідер пообіцяв не здаватися у боротьбі з «епідемією збройного насильства».

Згодом з'явилося відео теракту.

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