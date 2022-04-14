Євросоюз виділив Україні ще 500 млн євро на озброєння

ЄС виділив кошти додатково до 1 млрд євро, затверджених раніше

Кошти ЄС підуть на фінансування зброї, засобів індивідуального захисту, пального та аптечок

13 квітня Європейський Союз ухвалив рішення виділити Україні додатково 500 мільйонів євро на озброєння. Про це повідомляється у пресрелізі Європейської ради.

«Наступні тижні будуть вирішальними, оскільки Росія готується до наступу на сході України. Украй важливо продовжувати й посилювати нашу військову підтримку України, щоб захистити її територію та населення й запобігти подальшим стражданням», - сказав високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Раніше про виділення цих коштів Боррель заявив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Зазначається, що йдеться про виділення 500 млн євро додатково до 1 млрд, затверджених раніше.

Ці кошти підуть на фінансування зброї, засобів індивідуального захисту, пального та аптечок.

Загарбницька війна Росії проти України, ідеться в пресрелізі, грубо порушує міжнародне право й призводить до масових людських жертв. «Росія атакує мирне населення й націлюються на цивільні об’єкти, включаючи лікарні, медичні установи, школи та укриття. Ці воєнні злочини необхідно негайно припинити. Винні та їхні спільники будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом», - зазначають у Європейській раді.

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