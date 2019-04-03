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    У світі

    Нігерійські пірати взяли в заручники українських моряків на борту грецького корабля

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    Родинам полонених моряків було запропоновано допомогу фахівців - Нігерійські пірати взяли в заручники українських моряків на борту грецького корабля
    Родинам полонених моряків було запропоновано допомогу фахівців

    Інформація про подію передана в МЗС України, а також консулу України в Нігерії

    Група озброєних нігерійських піратів 30 березня з’явилася на борту грецького контейнеровоза Contship Oak в Гвінейській затоці, взяла в заручники членів екіпажу – серед яких були і українці - і повезла їх в невідомому напрямку. Про це повідомляє сайт Професійної спілки працівників морського транспорту України, йдеться на сайті Інтерфакс-Україна.

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    «30 березня 2019 року група озброєних нігерійських піратів з’явилася на борту контейнеровоза Contship Oak (...), що стоїть на якорі Дуала (Камерун, протоку Бонні, Гвінейська затока), забрала всі цінні речі, взяла в заручники чотирьох членів екіпажу і повезла їх в невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.

    Інформація про подію передана в МЗС України, а також консулу України в Нігерії. Родинам полонених моряків було запропоновано допомогу фахівців і надана всіляка підтримка.

    Станом на 2 квітня судно пришвартоване у порту Дуала.

    «Судно, що збудоване у 2007 році, належить грецькій компанії», - зазначили у профспілці.

    «Міністерство закордонних справ вживає всіх необхідних заходів у цій надзвичайній ситуації», - повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, коментуючи захоплення заручників нігерійськими піратами.

    Водночас, Кирилич зазначив, що публічні коментарі у справі на цьому етапі не сприяють швидкому вирішенню проблеми. «Вони були б більш ефективними після її рішення», - зазначив дипломат.

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