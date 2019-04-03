«Океан Ельзи» на концерті в Одесі звернувся до батьків захоплених Росією моряків (відео)



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24 українських військових моряків були взяті в полон Росією

На концерті музиканти поздоровили з днем народження батька Василя Сороки

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час концерту в Одесі звернувся до батьків військовополонених українських моряків, утримуваних в Росії.

Відео з концерту Вакарчука оприлюднене 3 квітня на сторінці гурту в Facebook.

«Вчора в Одесі був один з тих концертів, які пам'ятаєш довго», - зазначається у коментарі до відео.

Гурт «Океан Ельзи», як повідомляється, запросив рідних українських військовополонених моряків на концерт.

«Ще раз дякуємо вам, батьки, за таких синів, за гордість і славу України», - підкреслили музиканти гурту.

Також повідомляється, що на концерті вони поздоровили з днем народження батька захопленого Росією Василя Сороки.

«А за 15 хвилин до початку другого концерту в Одесі взнали, що у батька Василя Сороки - Віктора - саме 2 квітня, в день концерту, день народження і він разом з мамою Василя - в залі. Не могли не привітати», - зазначається у повідомленні гурту.

Нагадаємо, адвокат Сергій Бадамшин повідомив, що стан здоров’я українського військовополоненого Василя Сороки, у якого поранена рука, почав покращуватися.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.