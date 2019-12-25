Німці вважають Трампа більш небезпечним для світу, ніж Путіна і Кім Чен Ина



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Президент США Дональд Трамп

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, Трампа вважають загрозою для світу 41% німців

У Німеччині вважають президента США Дональда Трампа більш серйозною загрозою для миру в усьому світі, ніж президента РФ Володимир Путін, лідера Північної Кореї Кім Чен Ин, духовного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє DW.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, Трампа вважають загрозою для світу 41% німців. При цьому лише 17% німців бачать загрозу, що виходить від Кім Чен Ина. Путіна вважають загрозою для світу 8% респондентів, а Сі Цзіньпіна - 7%.

Аналогічної думки німці дотримувалися і в 2018 році. Тоді Трампа оголосили загрозою для світу 48% німців, Кім Чен Ина - 21% і Путіна - 15%.

Опитування, проведене соціологічним інститутом Kantar на замовлення медіагрупи Funke, показало, що німці більше довіряють президенту Франції Еммануелю Макрону, ніж власному канцлеру Ангелі Меркель. Так, 53% респондентів назвали свою довіру до Меркель швидше високою, а 44% - швидше невеликою.

У той же час діяльність Макрона позитивно оцінили 57% респондентів, а негативно - 32%. Третє місце за довірою у німців займає переможець виборів в Австрії Себастьян Курц (33%).

До слова, майже половина українців (47%) вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського.