«Слуги народу» не вірять соціології, яка показує стрімке падіння рейтингу Зеленського



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У команди Володимира Зеленського є питання до методології соціологічних досліджень, які свідчать про зниження підтримки президента та його партії - Кравчук

«Підтримка Зеленського залишається набагато більшою, ніж у будь-якого іншого українського президента за такий самий період», - Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» вважає, що рейтинг президента Володимира Зеленського на сьогодні знизився, але не критично.

До того ж депутатка в інтерв’ю «Главкому» зазначила, що у їхньої команди є питання до методології соціологічних досліджень, які свідчать про зниження підтримки президента та його партії.

Нагадаємо, наприкінці листопада з’явилися рейтинги КМІС, де йшлося про те що частка тих, хто позитивно ставиться до президента Володимира Зеленського, стрімко зменшилася – з 73% до 52%.

Кравчук зауважує, що «по-перше, це було телефонне опитування, а подібні опитування є найменш об’єктивними». «По-друге, вибірка становила півтори тисячі респондентів, а мінімально має бути дві тисячі. Крім того, телефонні опитування зазвичай використовуються для визначення певних тенденцій, а для цього потрібно кожного тижня ставити респондентам одне й теж запитання. Тоді буде зрозуміла тенденція і ми могли б довіряти цим опитуванням», - стверджує депутатка.

Також «слуга народу» зауважує, що показник 73% був на піку мобілізації виборців і включав не тільки власний рейтинг переможця, але й антирейтинг опонента».

За словами Кравчук, природно, що з часом ця цифра зменшується, «але, в усякому разі, ця підтримка залишається набагато більшою, ніж у будь-якого іншого українського президента за такий самий період».

«Ми відчуваємо, наші дії викликають певний медійний спротив – передусім тих, на чиї інтереси ми наступаємо. Наші політичні опоненти намагаються відвоювати своє місце в політиці. А це можна зробити лише критикою та напівправдою», - запевняє «слуга народу» і додає, що зараз «накопичилося дуже багато проблем, які потрібно вирішувати одночасно».

«Зважаючи на те, що інавгурація президента була в травні, а лише наприкінці літа був сформований Кабмін і парламент почав ухвалювати якісь закони. Тобто президент не мав можливості ефективно використовувати перші місяці. Але коли процес пішов, то ми за цей період ухвалили вже понад сто законів. І більшість з них – важливі і комплексні, які роками не розглядалися», - наголошує Кравчук.

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