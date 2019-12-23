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    Українці назвали політика року

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    <span>Політиком року&nbsp;</span>Володимира Зеленського вважають 47% українців - Українці назвали політика року
    Політиком року Володимира Зеленського вважають 47% українців

    У перший рік свого президентства рейтинг очолив Зеленський

    Майже половина українців (47%) вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

    При цьому Юрія Бойка, Дмитра Разумкова і Юлію Тимошенко називають 8-10% опитаних, Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Святослава Вакарчука та Володимира Гройсмана - по 5-7%.

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    Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

    Нагадаємо, за даними соцопитування, у середині грудня 2019 року роботою президента Володимира Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%.

    Після саміту в нормандському форматі у Парижі українці поліпшили своє ставлення до канцлера Німеччини Ангелі Меркель (позитивне ставлення зросла з 60 до 69%). В результаті Меркель вперше за останні п'ять років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Олександра Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців.

    Зазначимо, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення «медового місяця» нової влади і народу.

    соцопитування рейтинг політика українці Володимир Зеленський президент
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