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    Більше 60% українців проти перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня

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    Більше 60% українців проти перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня

    Лише 16% респондентів повністю підтримують перенесення святкування Різдва

    64% респондентів, опитаних соціологічною групою «Рейтинг», не підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Про це свідчать результати опитування.

    53% опитаних зовсім не підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня, 11% - скоріше не підтримують, 4% - все одно.

    16% респондентів повністю підтримують перенесення святкування Різдва, 9% - скоріше підтримують.

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    Опитування проводилося 5-8 грудня, було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

    Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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