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    Скандал у Німеччині: Кремль підкупив соратницю Шольца

    Міністр-президент землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг (на фото) просувала інтереси Росії через спеціально створений екологічний фонд - Скандал у Німеччині: Кремль підкупив соратницю Шольца
    Міністр-президент землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг (на фото) просувала інтереси Росії через спеціально створений екологічний фонд
    фото: Facebook Швезіг

    Міністр-президент федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія отримувала гроші від «Газпрому» під виглядом екологічного фонду

    Член правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Мануела Швезіг опинилася у центрі скандалу, пов’язаному із роботою на Кремль. Видання Welt отримало інформацію, зокрема копії документів про співпрацю німецького регіону, який очолює Швезіг, із компанією «Газпром».

    У федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, яку очолює на посаді міністра-президента соціал-демократка Мануела Швезіг, 2021 року був заснований екологічний фонд, який формально боровся з кліматичними змінами.

    ЗМІ виявили, що цей фонд фінансувала російська державна компанія «Газпром», і саме інтереси цієї компанії він лобіював на федеральному та загальноєвропейському рівнях. Саме на території Мекленбургу, у громаді Лубмін розпочинається газопровід «Північний потік-2», який Росія використовувала як інструмент геополітичного шантажу та тиску на Євросоюз.

    Також стало відомо, що ця організація (по суті «Газпром») готував Швезіг частину її виступів у парламенті, а також інтерв'ю для газет.

    Британське видання The Times дізналося, що опозиційні партії Мекленбургу – ХДС, Зелені та Партія вільних демократів – створили комісію, яка розслідуватиме цю історію, намагаючись виявити, наскільки росіяни мали вплив на керівництво федеральної землі, зокрема через екологічний фонд.

    Правоцентристська опозиція закликала керівницю федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія піти у відставку.

    Нагадаємо, що після початку повномасштабної російсько-української війни проєкт «Північний потік-2», який був добудований, але ще не пройшов сертифікацію, зупинили. Але президент Польщі Анджей Дуда заявив, що цього мало – і газопровід має бути взагалі демонтований.

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    Теги: росія Німеччина Газпром Північний потік-2
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    Скандал у Німеччині: Кремль підкупив соратницю Шольца