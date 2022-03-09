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    Економіка та фінанси

    «Північний потік–2» помер – заява США

    Вікторія Нуланд зробила гучну заяву щодо майбутнього газопроводу - «Північний потік–2» помер – заява США
    Вікторія Нуланд зробила гучну заяву щодо майбутнього газопроводу
    фото з відкритих джерел

    Білий дім констатував смерть російського проєкту

    Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що «Північний потік–2» зараз мертвий. Навряд чи проєкт буде реанімований коли-небудь. Про це повідомляє NDTV.

    Нуланд розповіла про майбутнє російського проєкту під час виступу перед американськими законодавцями.

    «Я думаю, що «Північний потік–2» тепер мертвий. Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що його коли-небудь оживлять», – сказала Нуланд.

    Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована у Швейцарії, серйозно розглядає варіант банкрутства. Головна причина – санкції, які запровадили США через вторгнення Росії в Україну.

    Раніше повідомлялося, що США запроваджують санкції проти оператора «Північного потоку-2».

    Як відомо, дефолт Росії неминучий – прогноз Fitch.

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    Теги: США санкції Вікторія Нуланд смерть Північний потік-2 час
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    «Північний потік–2» помер – заява США