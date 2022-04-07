«Північний потік-2» треба демонтувати – президент Польщі

Польща з самого початку була проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною

Дуда закликав до додаткових санкцій проти РФ та її енергетичного сектору

Президент Польщі Анджей Дуда виступає за посилення санкції проти РФ. Перш за все мова йде про санкції щодо російського енергосектору. За словами Дуди одним із кроків має стати демонтаж уже побудованого газопроводу «Північний потік-2». Про це Дуда сказав в інтерв'ю CNN.

«В інтерв'ю Дуда поставив під сумнів корисність дипломатичних зусиль з Росією на цьому етапі конфлікту. Він сказав, що не був здивований критиці прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького цього тижня на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, коли Моравецький сказав: «Ніхто не вів переговорів з Гітлером», – пише CNN.

«Діалог з Росією не має сенсу. Треба поставити Володимиру Путіну дуже жорсткі умови. Треба сказати: «Поки ви не виконаєте ці умови, нам нема про що говорити». Ми збираємося рішуче надавати підтримку Україні, ми збираємося посилювати режим санкцій, тому що якщо ви ведете діалог, який нічого не досягає, то це лише гра, щоб виграти час з боку Росії», – підкреслив польський президент.

Дуда закликав до додаткових санкцій проти РФ та її енергетичного сектору.

«Режим санкцій потрібно посилити. У мене в цьому немає жодних сумнівів», – наголосив він.

«Але це дуже складне завдання. Найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу – від нафти», – додав президент Польщі.

За словами Дуди, Польща з самого початку була проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною.

Він сказав, що це були «політичні проєкти», створені для обходу Польщі, України та країн Балтії.

Дуда закликав демонтувати новий газопровід Nord Stream II.

«Росія шантажує не тільки Німеччину, на цей час Росія шантажує фактично всю Європу», – наголосив він.

Напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів про 10 нових ударів по російській економіці.

Раніше президент Німеччини вперше визнав свої помилки щодо Путіна.