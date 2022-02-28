Газовий удар по Росії: Shell виходить із «Північного потоку-2»

Shell ще виходить з російського «Сахаліну-2», Salym Petroleum, «Гидан енерджі»

Нафтогазова компанія Shell plc має намір вийти зі спільних підприємств із Газпромом, включно з 27,5% ЗПГ-проєкту «Сахалін-2», 50% у Salym Petroleum Development і СП з «Газпром нафтою» «Гидан енерджі», повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

Водночас компанія планує припинити участь у проєкті російського газопроводу «Північний потік-2». Усе це – наслідок війни Росії проти України.

Раніше норвезька енергетична компанія Equinor оголосила про припинення нових інвестицій в Росію. Також Equinor анонсувала вихід зі спільних із Росією підприємств.

Таке рішення компанії зумовлене санкціями, запроваджених Норвегією, ЄС і США проти Росії.

22 лютого стало відомо, що Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2».

Напередодні Боррель потролив російських депутатів: тепер ні шопінгу в Мілані, ні вечірок у Сен-Тропе.

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