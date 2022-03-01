Компанія «Північного потоку-2» збирається оголосити про банкрутство

Наразі Nord Stream 2 AG радиться з фінансовим консультантом з приводу погашення деяких своїх зобов’язань

Після запроваджених Заходом жорстких санкцій проти РФ, компанія, яка збудувала російський газопровід в обхід України Nord Stream 2 AG розглядає можливість подачі заяви про банкрутство. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.

«Північний потік-2» зареєстрована у Швейцарії та належить російському газовому монополісту «Газпром».

Два співрозмовники на умовах анонімності поділилися про переговори щодо потенційної неплатоспроможності.

Наразі, за їхніми словами, Nord Stream 2 AG радиться з фінансовим консультантом з приводу погашення деяких своїх зобов’язань і вже цього тижня має намір розпочати процес оголошення банкрутства у швейцарському суді.

Крім того, за даними агентства, компанія розриває договори з працівниками. Поки неясно, чи планує Nord Stream 2 AG закривати усі компанії, чи «Газпром» планує продовжувати їх використовувати для обслуговування трубопроводу.

Нагадаємо, минулого тижня Вашингтон спільно з Німеччиною оголосили про замороження проєкту. Також повідомлялося, Сполучені Штати Америки вводять санкції проти оператора «Північного потоку-2». До слова, Нафтогазова компанія Shell plc має намір вийти зі спільних підприємств із Газпромом, включно з 27,5% ЗПГ-проєкту «Сахалін-2», 50% у Salym Petroleum Development і СП з «Газпром нафтою» «Гидан енерджі»,