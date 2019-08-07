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    У світі

    Німецькі митники вилучили у порту 1,5 тонни кокаїну

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    Оціночна вартість партії наркотиків на чорному ринку - 350 мільйонів євро - Німецькі митники вилучили у порту 1,5 тонни кокаїну
    Оціночна вартість партії наркотиків на чорному ринку - 350 мільйонів євро

    Співробітники митниці виявили контрабандний товар у контейнері, що був доставлений з Бразилії

    У порту німецького міста Гамбург правоохоронці вилучили близько 1,5 тонни кокаїну було. Про це повідомило митне управління.

    Зазначається, що оціночна вартість наркотиків на чорному ринку - 350 мільйонів євро.

    Співробітники митниці виявили контрабандний товар у контейнері, що був доставлений з Бразилії.

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    «За супровідними документами, усередині був вантаж сигарет. Насправді там було 64 сумки, у яких було розфасовано кокаїн. Товар призначався для замовників в Антверпені», - йдеться у повідомленні.

     Правоохоронці поінформували, що це вже другий помітний удар по контрабандистах за останній час.

    2 серпня гамбурзькі митники повідомили про виявлення 4,5 тонн кокаїну. Вантаж прямував так само - в Антверпен. Це була найбільша партія кокаїну з тих, що будь-коли були вилучені німецькими прикордонниками.

    Раніше повідомлялося, що співробітники іспанської поліції затримали в аеропорту Барселони чоловіка, який намагався ввезти під перукою пів кілограма кокаїну.

    Також у США вилучили 13 тонн кокаїну в результаті декількох операцій в східній частині Тихого океану. Ці наркотики оцінили в 350 млн доларів.

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