На Одещині поблизу кордону виявили ділянки із коноплею



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Насадження передано правоохоронним органам Фото: Державна прикордонна служба України

Плантації нелегальних посівів нарковмісних рослин правоохоронці виявили за допомогою квадрокоптера

На Одещині співробітники прикордонного відомства та поліції за декілька кілометрів від державного кордону виявили дві земельні ділянки із коноплею.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що 6 серпня міжвідомча група в складі оперативних підрозділів Південного регіонального управління, співробітників Нацполіції, за силової підтримки бійців спецпризначення Ізмаїльського загону в районі села Новосельське Ренійського району виявила дві земельні ділянки з понад 1,5 тис. кущами коноплі.

«Плантації нелегальних посівів нарковмісних рослин правоохоронці виявили за допомогою квадрокоптера, який активно застосовується в охороні державного кордону», - заявили у Держприкордонслужбі.

Насадження передано правоохоронним органам.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачене ст.310 ККУ.

Нагадаємо, на Буковині Управління протидії наркозлочинності вилучило з поля понад 9 тисяч кущів конопель. Десять незаконних посівів нарковмісних рослин були заховані серед кукурудзи на полі площею приблизно 240 гектарів.