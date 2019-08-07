У Люксембургу планують повністю легалізувати канабіс
Закон про легалізацію канабісу планують ухвалити до 2021 року
Люксембург планує стати першою європейською країною, що повністю узаконить використання канабісу.
Про це пише Politico.
У Міністерстві охорони здоров’я цієї країни планують ухвалити закон про легалізацію канабісу до 2021 року, а законопроєкт почнуть готувати вже цієї осені.
Згідно з законопроєктом, легалізувати збираються весь ринок канабісу — від видачі ліцензій на його виробництво до легалізації його споживання в рекреаційних цілях в умовах жорсткої регламентації.
У міністрестві зазначають, що під забороною лишиться лише домашнє вирощування канабісу, а споживати «травичку» дозволять з 18 років.
«Ця політика щодо наркотиків, яку ми проводили протягом останніх 50 років, не спрацювала. Заборона на все, робила це просто цікавішим для молоді», - заявив міністр охорони здоров’я Етьєн Шнайдер.
Зауважимо, що у Люксембурзі уже легалізований медичний канабіс та рекреаційний канабіс в обмежених кількостях. Однак нинішній законопроєкт максимально розширить межі споживань канабісу.
Люксембург планує заборонити продаж канабісу нерезидентам країни, щоб не допустити «наркотуризму».
Зазначимо, що повністю легалізований канабіс в Уругваї, Канаді та в американських штатах Колорадо, Каліфорнія, Невада, Массачусетс і Мен.
Як повідомлялося, очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що канабіс допоміг би полегшити біль двом мільйонам хворих українців.
Також Супрун повідомила, що в Україні канабісу потребують 2 млн пацієнтів.