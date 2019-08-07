У Люксембургу планують повністю легалізувати канабіс



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Люксембург планує заборонити продаж канабісу нерезидентам країни, щоб не допустити «наркотуризму».

Закон про легалізацію канабісу планують ухвалити до 2021 року

Люксембург планує стати першою європейською країною, що повністю узаконить використання канабісу.

Про це пише Politico.

У Міністерстві охорони здоров’я цієї країни планують ухвалити закон про легалізацію канабісу до 2021 року, а законопроєкт почнуть готувати вже цієї осені.

Згідно з законопроєктом, легалізувати збираються весь ринок канабісу — від видачі ліцензій на його виробництво до легалізації його споживання в рекреаційних цілях в умовах жорсткої регламентації.

У міністрестві зазначають, що під забороною лишиться лише домашнє вирощування канабісу, а споживати «травичку» дозволять з 18 років.

«Ця політика щодо наркотиків, яку ми проводили протягом останніх 50 років, не спрацювала. Заборона на все, робила це просто цікавішим для молоді», - заявив міністр охорони здоров’я Етьєн Шнайдер.

Зауважимо, що у Люксембурзі уже легалізований медичний канабіс та рекреаційний канабіс в обмежених кількостях. Однак нинішній законопроєкт максимально розширить межі споживань канабісу.

Люксембург планує заборонити продаж канабісу нерезидентам країни, щоб не допустити «наркотуризму».

Зазначимо, що повністю легалізований канабіс в Уругваї, Канаді та в американських штатах Колорадо, Каліфорнія, Невада, Массачусетс і Мен.

Як повідомлялося, очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що канабіс допоміг би полегшити біль двом мільйонам хворих українців.

Також Супрун повідомила, що в Україні канабісу потребують 2 млн пацієнтів.