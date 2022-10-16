Німецька авіакомпанія скасувала сотні рейсів через страйк пілотів

Із 400 рейсів, запланованих на 17 жовтня, буде виконано лише 230 рейсів

Дочірня компанія німецької національної авіакомпанії Lufthansa – Eurowings – оголосила про відміну сотні рейсів 17-19 жовтня внаслідок страйку пілотів. Про це повідомляє DPA.

У компанії прогнозують, що із 400 рейсів, запланованих на 17 жовтня, буде виконано лише 230 рейсів. Водночас Eurowings сподівається виконати більше половини рейсів, запланованих на вівторок та середу, оскільки австрійська філія авіакомпанії Eurowings Europe не бере участі у страйку.

Страйк також не торкнеться авіакомпанії Eurowings Discover, яка обслуговує Франкфурт та Мюнхен. Частину рейсів планується виконувати із використанням літаків компаній-партнерів.

Профспілка Vereinigung Cockpit (VC) закликала пілотів припинити роботу з півночі понеділка до середи. Пілоти вимагають покращення умов праці. Але роботодавець поки що не зробив задовільної пропозиції щодо колективних переговорів.

Це вже другий страйк пілотів Eurowings за півтора тижні.

У Eurowings заявили, що список рейсів, доступних у вівторок і середу, буде опублікований, щойно стане відомо, скільки пілотів вийде на роботу попри страйк. Пасажирам пропонують постійно перевіряти статус рейсу на сайті авіакомпанії.

До слова, «Укрзалізниця» запровадила абонементи на безлімітні поїздки.