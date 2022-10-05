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Найбільший авіаперевізник Фінляндії відмовився пускати на свої рейси росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
Найбільший авіаперевізник Фінляндії відмовився пускати на свої рейси росіян
Finnair відмовляється надавати свої послуги росіянам
фото з відкритих джерел

Заборона на в'їзд до Фінляндії для громадян РФ діє з 30 вересня

Фінська авіакомпанія Finnair, яка є найбільшим авіаперевізником у країні, перестала пускати росіян на свої рейси. За даними російських ЗМІ, росіянам відмовляють у посадці на рейс, пославшись на заборону в'їжджати до Фінляндії, яку країна запровадила для громадян РФ з 30 вересня.

У роз'ясненнях, опублікованих на сайті дипломатичних представництв Фінляндії в Росії, йшлося, що заборона діятиме «насамперед на східному кордоні, але воно стосуватиметься і росіян, які прибувають до Фінляндії через інші ділянки зовнішнього кордону». Тобто перельоти навіть усередині ЄС підходять для цього визначення.

У відповіді за запит BBC про те, які правила діють зараз для російських громадян, які хочуть скористатися рейсами авіакомпанії, представник Finnair пояснив, що компанія «дотримується інструкцій і працює разом з офіційними органами». В інструкції, яку порекомендували в компанії, зокрема, йдеться, що заборона стосується в'їзду до Фінляндії, а також транзиту в іншу країну шенгенської зони з туристичною метою.

При цьому, згідно з документом, до Фінляндії можуть приїжджати, зокрема, росіяни, які мають посвідку на проживання у Фінляндії, в іншій державі-члені ЄС, а також володарі довгострокових шенгенських віз (типу D).

Водночас у російських ЗМІ та чатах мандрівників стали з'являтися дані про аналогічні проблеми, з якими нібито зіткнулися росіяни-пасажири Ryanair, які намагалися вилетіти до Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Румунія. Однак наразі офіційних коментарів від компанії немає.

Нагадаємо, Після оголошення президентом країни-агресорки Володимиром Путіним часткової мобілізації для участі у війні проти України, багато російських чоловіків призовного віку почали виїжджати до Фінляндії

Згодом влада Фінляндії заявила, що суттєво обмежить право росіян на в’їзд до країни. Уряд Фінляндії закрив кордон для російських туристів з 30 вересня.

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Теги: авіаперевезення візи Фінляндія росія

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