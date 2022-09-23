Росія взялася шукати «гарматне м’ясо» серед працівників авіакомпаній

За даними ЗМІ, мобілізувати можуть від 50 до 80 відсотків співробітників авіакомпаній та аеропортів у Росії

Десятки працівників аеропортів і щонайменше п'ятьох російських авіакомпаній отримали повістки у військкомат протягом доби після оголошення в Росії часткової мобілізації. Про це пише російське видання «Комерсант».

Наразі їхні роботодавці займаються складанням списків на бронювання від призову, деякі з них вже були відправлені. За оцінками джерел видання, потенційно мобілізувати можуть від 50 до 80 відсотків співробітників авіакомпаній та аеропортів.

Зазначається, що більшість пілотів, які працюють у російських авіакомпаніях, офіцери запасу, вони пройшли навчання на військових кафедрах льотних училищ, або рядові, які пройшли строкову службу в армії.

Більше того, джерела видання підкреслюють, що звільнення від призову важливе не тільки для пілотів та диспетчерів, але також для технічних фахівців, IT-фахівців та співробітників комерційних підрозділів, оскільки польоти без них можуть зупинитися.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

Як відомо, рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.