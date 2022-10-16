«Укрзалізниця» запровадила безлімітні поїздки: як придбати абонемент

Безлімітний місяць поїздок на електричці коштує 600 гривень

«Укрзалізниця» запровадила абонементи на безлімітні поїздки. Про це повідомляє пресслужба компанії в телеграм-каналі.



З таким абонементом пасажир може їздити обраним маршрутом необмежену кількість разів.

Завдяки запровадженим абонементам, пасажирам «Укрзалізниці», яким доводиться часто їздити одним і тим самим маршрутом, тепер не доведеться щоденно купувати квитки.

Досить буде лише один раз на місяць оплатити вартість абонемента. Він розрахований на 30 днів. До того ж громадянам, яким доводиться щодня діставатись на роботу і з роботи електричкою, це ще й значно зекономить кошти.

«Вартість абонемента стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром. З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонемента», – повідомили в «Укрзалізниці».

З цього тижня у чат-боті Укрзалізниці в усіх месенджерах можна придбати абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами в Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Крім того, такий абонемент можна також придбати і на київську міську електричку, що рухається за кільцевими маршрутом. Це буде зручно і вигідно для жителів столиці, зазначають у компанії.

Інші регіони планують додати у наступних оновленнях додатка (чат-бот), де можна придбати абонемент.

Нагадаємо, київська кільцева електричка додає вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам вечірніх поїздів легко та безпечно дістатися з вокзалу до фактично будь-якого району Києва перед комендантською годиною.

«Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express. Як повідомлялося «Укрзалізниця» додала ще один поїзд між Києвом та Ужгородом.