Німецькою німцям про Німеччину тепер розповідатимуть з Москви

Російська пропагандистська телекомпанія RT закрила продакшн-студію в Німеччині

Компанія RT DE Productions, яка з Німеччини постачала новинний контент телеканалу RT DE, оголосила про припинення журналістської діяльності. Сам телеканал RT DE є німецькомовним, але через санкції ЄС, накладені на всю мережу RT (раніше — Russia Today), він давно мовить з Москви. Втім, хоча б контент у телеканалу був місцевий, тобто зроблений безпосередньо в Німеччині. Про закриття продакшну повідомляє DW.

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«Ми глибоко шкодуємо про репресивні обмеження свободи преси та ЗМІ в ЄС, які змусили нас прийняти це рішення… Будучи німецькою виробничою компанією, RT DE Productions стикається з величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб», – пояснюють в компанії рішення про закриття.

Сайт RT DE продовжує працювати. На ньому можна почитати німецькі новини та подивитися телевізійну он-лайн трансляцію. Щоправда, ані в Україні, ані в більшості країн Європи він не відкривається без VPN через санкції.

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Німецькомовний телеканал RT DE почав роботу 16 грудня 2021 року з трансляцією через супутник та інтернет. На сайті RT DE було вказано, що цілодобове мовлення в Німеччині розпочато за ліцензією на кабельне та супутникове мовлення, видане в Сербії. Через тиждень після запуску, 22 грудня 2021 року, канал було знято з мовлення через запит німецького медіарегулятора. Пізніше, 2 лютого 2022 року, Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) заборонила мовлення RT DE у Німеччині, бо телеканал не мав ліцензії на трансляцію в країні, як це вимагає Державний закон про ЗМІ в Німеччині. До того ж Рада ЄС 1 березня 2022 року ухвалила рішення про заборону мовлення RT English, RT UK, RT Germany , RT France, RT Spanish. Аргументом такого рішення було те, що Росія поширює через ці канали пропаганду на виправдання війни проти України, що загрожує громадському порядку та безпеці Євросоюзу.

Нагадаємо, що кілька днів тому пропагандистський телеканал RT France заявив про своє закриття у Франції після блокування рахунків.