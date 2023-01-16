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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Чому в Давосі не буде російських та китайських мільярдерів

glavcom.ua
Путін змушений йти на поступки Сі Цзіньпіну
фото з відкритих джерел

Москві доведеться залишатись у тіні справжніх лідерів – насамперед, Пекіну

Часто Путін похваляється, що начебто є лідером «світу, непідвладного Заходу».

Але навіть його посіпаки, певно, розуміють неправдивість цього пропагандистського кліше. Адже Росія якщо і цікавить інших – то як джерело сировини і решток військової техніки, але точно не лідерства.

І дедалі більше Москві доведеться залишатись у тіні справжніх лідерів – насамперед, Пекіну.

І повторювати за ним усі кроки і рухи.

На Давоському форумі не буде мільярдерів із Китаю та Росії.

Економічний форум пройде в Давосі вперше після дворічної перерви через пандемію. Він відкривається 16 січня і триватиме до 20го.

Усього для участі в ньому зареєструвалися 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж 10 років тому, пише Bloomberg.

На тлі відсутності росіян та китайців збільшилася кількість зареєстрованих мільярдерів із країн Перської затоки.

А тим часом:

  1. Німеччина відкрила другий термінал з прийому скрапленого природного газу.
  2. Болгарія збирається взяти під контроль НПЗ російського «Лукойлу».
  3. Споживання брухту чорних металів у росіїзнизилося на чверть у 2022 році, до 19,9 млн т. Pинок металобрухту – один з індикаторів економіки. Метали використовуються буквально у будь-якій галузі промисловості і падіння попиту відображає реальну ситуацію у промисловому виробництві.
  4. Ще одна непряма, але промовиста ознака занепаду – заклади громадського харчування на росії втрачають клієнтів. За січень-листопад 2022 кількість кафе та ресторанів, що були закриті збільшилась на 25,7%, а відкритих – лише на 3,8%. Експерти прогнозують подальше падіння. До того ж, на росії цього року принаймні на 20% можуть подорожчати послуги таксі.
  5. Попри запевнення у своїй «православності», росіяни під тиском проблем впали в оккультизм. На початку січня попит на Таро збільшився на 74%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Продаж заговорених свічок збільшився більш ніж утричі.

Але ніякі потойбічні сили не врятують Росію і росіян він катастрофи, накликаної власними діями.

Далі ж буде.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни харчування послуги Болгарія путін Німеччина росія таксі

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Ростислав Павленко

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