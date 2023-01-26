Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Журналіст, заступник головного редактора газети «Високий Замок»

Путін готовий перетворити Німеччину на ворога?

glavcom.ua
Путін шокований діями німецького уряду
фото з відкритих джерел

Кремль з істерикою відреагував на рішення Німеччини надати Україні танки

Швидкість, з якою Путін особисто відреагував на союзницьку підтримку Києва Берліном, просто вражає. Мабуть, кремлівський підполковник КГБ, що свого часу займався на території НДР зв'язками зі Штазі, до останнього не вірив, що Шольц «зрадить».

Отже, перед студентами Московського університету бункерний лідер заявив, що Німеччина насправді досі «окупована американцями», і з 1945 року, коли союзницькі війська поділили нацистський рейх на «сектори відповідальності», ніколи не була «в повному сенсі цього слова суверенною державою».

Не знаю, як кого, але мене найбільше цікавить вираз обличчя ексканцлерін ФРН Ангели Меркель, з яким вона сприйняла цю дивну звістку. Чи з'явилася на ньому гримаса, схожа на ту, з якою фрау Меркель зустріла улюблену собаку Путіна, лабрадора Коні? Німецька екслідерка, м'яко кажучи, не любить чотирилапих, точніше, боїться їх. Тому далекого 2007 року, під час зустрічі з «другом Путіним», пережила кілька неприємних хвилин.

Але цікавим є і той факт, що господар Кремля досі постійно козиряв терміном failed state, коли мова заходила про Україну. Мовляв, це штучне утворення, з недолугими владами, яке тільки заважає порозумінню між «великими» – Росією та Євросоюзом зокрема. Далі у своїй риториці він перейшов на вищий левел, стверджуючи, що Україна – по суті – ленінська примха, а Росія після розпаду СРСР залишилася «обдертою» унаслідок «невиправданих територіальних подарунків». А потім була війна, у путінському тлумаченні «спеціальна військова операція» для «остаточного розв'язання українського питання»…

І ось тепер failed state для Путіна стала й Німеччина. Саме її він обрав за головну ціль своїх наразі пропагандистських випадів. Мабуть, через те, що на її території справді перебувають американські війська, а на базі Рамштайн фактично вирішується технічна складова майбутньої поразки Росії у воєнній авантюрі, затіяній Москвою в Україні. Цілком можливо, що з уст старого кагебіста ми невдовзі почуємо словесні фігури на кшталт того, що Росія, – через політику Горбачова, – подарувала Німеччині НДР, і тепер слід виправити цей історичний огріх.

Гадаю також, що тепер Росія на повну розігруватиме карту Кенігсберга, а також посилить «ядерну лихоманку». Вже сьогодні голова російської делегації Костянтин Гаврилов у Відні на форумі ОБСЄ з питань воєнної безпеки та контролю над озброєннями почав нагнітати пристрасті довкола підкаліберних бронебійних снарядів з урановими сердечниками, якими оснащено Leopard 2 F6. «У разі постачання Києву таких снарядів для натовської важкої військової техніки ми розглядатимемо це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма подальшими наслідками», - сказав Гаврилов і знову натякнув на «зовнішнє управління» Німеччиною з Вашингтона. «Спочатку союзники пригрозили Берліну міжнародною ізоляцією у випадку відмови на передачу «Леопардів». Потім ні хто інший, як представник Держдепартаменту США Нед Прайс, анонсував «швидку звістку» щодо направлення німецької «звірини» Києву», - кіпішує московський дипломат.

Але суть від цього не міняється. Кому що болить, той про те й говорить. Насправді Росія що не день, то виразніше перетворюється на failed state. Крах державних воєнних інституцій чітко видніється за хаосом відповідальних. Тепер важко зрозуміти, хто керує «спецоперацією» – чи Герасимов, чи Пригожин, чи, може, Кадиров. Головними героями державницької ідеології стали кримінальні покидьки з Вагнера – їм відкривають посмертні пам'ятники, з ними носяться, як з героями нації.

Рано чи пізно посиплеться і владна вертикаль, особливо у віддалених регіонах, які традиційно вважаються у Москві донорами. Тепер не тільки бюджету, але й гарматного м'яса. І дарма, що губернаторський корпус – це, здебільша, – генерали ФСБ. Вони, як ніхто інший, чують слабкість центру, а тому навряд чи захочуть ставати цапами-відбувайлами під час ймовірних стихійних бунтів. Тим паче, що я так розумію, захищати їх особливо нікому: військові – на українському фронті.

Що ж, як казав один із героїв фільму-пророцтва «Війна світів Z»: «Одного разу все руйнується. Нікому не потрібно укладати контракт чи угоду. Всім треба лагодити туалети».

Читайте також: Чому для України так важливі танки Leopard, Abrams і Challenger і як вони змінять хід війни
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Німеччина війна путін військові Україна танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський конгресмен повідомив, скільки часу потрібно НАТО, аби знищити російську армію
Американський конгресмен повідомив, скільки часу потрібно НАТО, аби знищити російську армію
20 грудня, 2022, 11:13
Кіпр готується відправити Україні танки Т-80У, але є умова
Кіпр готується відправити Україні танки Т-80У, але є умова
21 сiчня, 14:09
Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки
Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки
Сьогодні, 05:18

Ігор Гулик

Путін готовий перетворити Німеччину на ворога?
Путін готовий перетворити Німеччину на ворога?
Cмерть Джокера? Ні – його народження
Cмерть Джокера? Ні – його народження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
На Київщині лунають вибухи
21K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон
9141
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
8250
Удар по Києву. Який вигляд має готель Alfavito hotel Kyiv через місяць після атаки (фото)

Новини

Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту